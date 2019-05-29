Беланов считает, что Мхитарян поступил неправильно, не приехав на финал Лиги Европы

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "золотого мяча Игорь Беланов считает, что полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян зря не приехал на финальный матч Лиги Европы. В финале, который пройдет в Баку, "Арсенал" сыграет с "Челси".

- Футболист полностью неправ, - цитирует Беланова Azerisport. - Так нельзя относиться к футболу. Ты – футболист, и будь добр играть в футбол.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр