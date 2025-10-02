Футбол
2 октября, 23:57

«Штутгарт» уступил «Базелю» в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Штутгарт» на выезде уступил «Базелю» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 0:2.

По голу у хозяев забили Альбиан Айети (3-я минута) и Мориц Брошински (84-я). Форвард «Штутгарта» Эрмедин Демирович не реализовал пенальти на 36-й минуте.

«Базель» (3 очка) одержал первую победу на общем этапе Лиги Европы и занимает 14-е место в таблице. «Штутгарт» (3) потерпел первое поражение и идет 23-м.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. St. Jakob-Park (Базель)
Базель
2:0
Штутгарт

В параллельных матчах «Лион» обыграл австрийский «Зальцбург» (2:0), а «Порту» в концовке вырвал победу над «Црвеной Звездой» (2:1).

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:0
Зальцбург
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
2:1
Црвена Звезда

Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
