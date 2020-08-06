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«Базель» обыграл «Айнтрахт» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Шахтером»

6 августа 2020, 23:50
6 августа, &quot;Базель&quot; - &quot;Айнтрахт&quot; (1:0). Фото ФК "Базель"
6 августа, &quot;Базель&quot; - &quot;Айнтрахт&quot; (1:0). Фото ФК "Базель"
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«Базель» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Айнтрахт» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Фабиана Фрая. Общий счет после двух встреч стал 4:0 в пользу швейцарской команды.

Таким образом, «Базель» пробился в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Шахтером».

Лига Европы

1/8 финала

«Базель» (Швейцария) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 1:0 (0:0)

Гол: Фрай, 88.

«Базель»: Николич, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер (ван дер Верфф, 66), Фрай, Джака (Маршан, 87), Кампо, Пулулу (ван Волфсвинкел, 66), Артур Кабрал (Адеми, 80).

«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 67), Н`Дика (Хасебе, 46), Роде (Ильзанкер, 67), Кор, Костич, Камада, Дост, Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 46).

Предупреждения: Эрай Джемерт, 25. Кор, 33. Чэндлер, 80.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

6 августа. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

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