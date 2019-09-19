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«Базель» — «Краснодар»: Окафор забил пятый гол в ворота «быков»

21:30
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В матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» играет на выезде с «Базелем». Хозяева забили пятый гол в ворота «быков».

После очередной ошибки защиты «Краснодара» и неудачного выноса из штрафной мяч оказался у полузащитника Ноа Окафора. Оставшийся неприкрытым хавбек, точно пробил по воротам из района одиннадцатиметровой отметки.

Базель — Краснодар

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