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11 декабря 2025, 20:10

«Базель» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Базель» и «Астон Вилла» сыграют в Лиге Европы 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Базель» и «Астон Вилла» проведут матч в 6-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 11 декабря. Начало игры на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) — в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Базель» — «Астон Вилла» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур.
11 декабря 2025, 23:00. Санкт-Якоб Парк (Базель)
Базель
1:2
Астон Вилла

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис). Кинотеатр также запускает перекличку лучших моментов матчей вечера (с 20.40 мск).

«Базель» в пяти турах общего этапа Лиги Европы набрал 6 очков, предыдущим соперником швейцарцев был «Генк» (1:2). У «Астон Виллы» — 12 очков, в пятом туре «львы» обыграли «Янг Бойз» (2:1).

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Лига Европы УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Базель
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