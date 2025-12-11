«Базель» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
«Базель» и «Астон Вилла» сыграют в Лиге Европы 11 декабря
«Базель» и «Астон Вилла» проведут матч в 6-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 11 декабря. Начало игры на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) — в 23.00 по московскому времени.
Изучать ключевые события и результат игры «Базель» — «Астон Вилла» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».
Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис). Кинотеатр также запускает перекличку лучших моментов матчей вечера (с 20.40 мск).
«Базель» в пяти турах общего этапа Лиги Европы набрал 6 очков, предыдущим соперником швейцарцев был «Генк» (1:2). У «Астон Виллы» — 12 очков, в пятом туре «львы» обыграли «Янг Бойз» (2:1).
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