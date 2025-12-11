«Базель» и «Астон Вилла» сыграют в Лиге Европы 11 декабря

«Базель» и «Астон Вилла» проведут матч в 6-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 11 декабря. Начало игры на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) — в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Базель» — «Астон Вилла» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур.

11 декабря 2025, 23:00. Санкт-Якоб Парк (Базель)

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис). Кинотеатр также запускает перекличку лучших моментов матчей вечера (с 20.40 мск).

«Базель» в пяти турах общего этапа Лиги Европы набрал 6 очков, предыдущим соперником швейцарцев был «Генк» (1:2). У «Астон Виллы» — 12 очков, в пятом туре «львы» обыграли «Янг Бойз» (2:1).