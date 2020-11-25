Байрамян: «Ростов» вынес уроки, чтобы сыграть в еврокубках по-другому"

Нападающий «Ростова» Хорен Байрамян подчеркнул, что команда вынесла необходимые уроки из неудачи команды в отборе Лиги Европы. Доначне в третьем квалификационном раунде уступили дома «Маккаби» из Хайфы и завершили турнир после первой же игры.

— Задачи у нас и в прошлом сезоне не было, — сказал Байрамян в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Банально прозвучит, но мы идем от матча к матчу. У нас есть предстоящая игра, надо выходить и побеждать. В мае посмотрим, где окажемся.

— Если снова попадете в еврокубки, та неудача с «Маккаби» даст какой-то опыт? Можно сказать, что проиграли из-за отсутствия опыта.

— Наверное. Для многих эта игра была первой в еврокубках. Где-то перегорели, может быть. Если в этом году попадем в еврокубки, то мы вынесли уроки для себя, чтобы сыграть по-другому.с