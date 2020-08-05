«Байер» вывел Амири из состава несмотря на отрицательный тест на COVID-19
08:53
Полузащитник «Байера» Надим Амири не тренировался с командой накануне матча Лиги Европы против «Рейнджерс» после сдачи теста на коронавирус, сообщает Kicker.
Дело в том, что хавбек ранее контактировал с человеком, у которого был диагностирован коронавирус. При этом тесты самого игрока дали отрицательный результат.
Несмотря на это, руководство и тренерский штаб «Байера» принял решение вывести футболиста из состава, а в клубе готовятся к прохождению повторного теста.
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