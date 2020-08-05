«Байер» вывел Амири из состава несмотря на отрицательный тест на COVID-19

Полузащитник «Байера» Надим Амири не тренировался с командой накануне матча Лиги Европы против «Рейнджерс» после сдачи теста на коронавирус, сообщает Kicker.

Дело в том, что хавбек ранее контактировал с человеком, у которого был диагностирован коронавирус. При этом тесты самого игрока дали отрицательный результат.

Несмотря на это, руководство и тренерский штаб «Байера» принял решение вывести футболиста из состава, а в клубе готовятся к прохождению повторного теста.