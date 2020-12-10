«Байер» разгромил «Славию», «Бенфика» сыграла вничью со «Стандардом»

«Байер» в матче 6-го тура Лиги Европы обыграл пражскую «Славию» со счетом 4:0.

Дубль на счету Леона Бейли, еще один гол забил Мусса Диаби.

В другом матче группы C «Хапоэль» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.

По итогам группового турнира «Байер» с 15 очками занял первое место в группе C, «Славия» с 12 очками расположилась на второй строчке, «Хапоэль» и «Ницца» заняли третье и четвертом места соответственно.

В группе D «Рейнджерс» обыграл «Лех» (2:0), «Бенфика» сыграла вничью со «Стандардом» (2:2). В плей-офф вышли «Рейнджерс» и «Бенфика», «Стандард» и «Лех» заняли третье и четвертое места.

Лига Европы

Группа C

«Байер» (Германия) — «Славия Пр» (Чехия) — 4:0 (2:0)

Голы: Бэйли, 8 (1:0). Бэйли, 32 (2:0). Диаби, 59 (3:0). Беллараби, 90+1 (4:0).

«Байер» (Германия): Ломб, Драгович, Едвай, Венделл, Синкгравен (Самед Онур, 62), Тапсоба, Баумгартлингер (Бендер, 63), Беллараби, Амири (Джем Тюркмен, 74), Шик (Диаби, 46), Бэйли (Гедикли, 46).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Боржил, Зима, Масопуст, Шевчик (Станчу, 19), Траоре (Карафиат, 82), Лингр (Риго, 82), Оскар Дорли, Олайинка, Муса (Тецл, 53), Сима (Юрасек, 82).

Предупреждения: Шик, 39. Самед Онур, 85.

Судья: Сидиропулос (Греция).

10 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Ницца» (Франция) — 1:0 (0:0)

Гол: Хатуэль, 72.

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль): Рахамим, Цедек, Таа, Твитто, Гамон, Кабха, Келтьенс, Йосефи (Жозуэ, 66), Мадмон, Варенн (Швиро, 65. Сафури, 76), Хатуэль (Саллалих, 84).

«Ницца»: Кардиналь, Коли (Мау, 28), Пельмар, Робсон Бамбу, Пьоннье-Бертран (Кретье, 82), Шнейдерлен (Будауи, 46), Тюрам-Юльен, Труйе, Рони Лопеш (Бен Сегир, 46), Клод Морис, Ндой.

Предупреждения: Шнейдерлен, 36. Таа, 41. Тюрам-Юльен, 45+1. Йосефи, 45+2. Келтьенс, 79. Цедек, 90+1.

Судья: Тохвер (Эстония).

10 декабря. Петах-Тиква. Стадион «Ха-Мошава».

Группа D

«Лех» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2 (0:1)

Голы: Иттен, 31 (0:1). Хаджи, 72 (0:2).

«Лех» (Польша): Беднарек, Бутко, Шатка, Црномаркович, Пухач, Педру Тиба (Кравец, 46), Скурась (Сикора, 12. Рамирес, 64), Мухар, Мархвиньски, Каминьски (Модер, 46), Исхак (Авад, 65).

«Рейнджерс» (Шотландия): Маклафлин, Балогун (Бэйсси, 80), Голдсон, Баришич, Паттерсон (Таверньер, 66), Эрфилд, Зунгу (Баркер, 76), Камара, Хаджи (Кент, 76), Арибо, Иттен (Морелос, 80).

Предупреждения: Зунгу, 8. Балогун, 57.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

10 декабря. Познань. Стадион «Городской».

«Стандард Л» (Бельгия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2 (1:1)

Голы: Раскин, 12 (1:0). Эвертон, 16 (1:1). Тапсоба, 60 (2:1). Пиззи, 67 — с пенальти (2:2).

«Стандард Л» (Бельгия): Бодар, Янс, Лаифис, Гавори, Шамир (Фай, 59), Бастьен, Цимирот, Бокади, Раскин (М.Карсела-Гонсалес, 80), Баликвиша (Мулека, 59), Тапсоба (Уларе, 72).

«Бенфика» (Португалия): Лейте, Фертонген, Жардел, Нуну Тавареш (Габриэл, 80), Жоау Феррейра, Таарабт (Сеферович, 83), Вайгль (Серви, 80), Эвертон, Педринью (Рафа Силва, 65), Вальдшмидт (Пиззи, 64), Нуньес.

Предупреждения: Жоау Феррейра, 53. Цимирот, 65. Серви, 90+3.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

10 декабря. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».