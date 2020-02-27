«Байер» обыграл «Порту» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» на выезде выиграл у «Порту» (3:1).

В составе победителей отличились Лукас Аларио, Керем Демирбай и Кай Хаверц. В первой игре «Байер» также победил со счетом 2:1 и по сумме двух матчей пробился в следующую стадию.

Соперник «Байера» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Порту» (Португалия) — «Байер» (Германия) — 1:3 (0:1)

Голы: Аларио, 10 (0:1). Демирбай, 50 (0:2). Хаверц, 58 (0:3). Марега, 65 (1:3).

«Порту»: Марчесин, Маркано, Мбемба, Алекс Теллес, Сержиу Оливейра, Отавиу, Урибе (Пепе, 46), Диас (Накадзима, 29), Зе Луиш (Соарес, 64), Корона, Марега.

«Байер»: Храдецки, С.Бендер (Драгович, 67), Та, Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Вайзер, 46), Демирбай, Амири, Хаверц, Аларио, Диаби (Бэйли, 83).

Предупреждения: Зе Луиш, 33. Сержиу Оливейра, 36. Урибе, 42. Л.Бендер, 43. Маркано, 54. Демирбай, 67. Вайзер, 69. Накадзима, 76. Пепе, 82. Амири, 82.

Удаление: Соарес, 85.

Судья: Ковач (Румыния).

27 февраля. Порту. Стадион «Драгау».

Первый матч — 1:2