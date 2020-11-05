«Байер» и «Славия» добыли победы и вышли в лидеры группы С

В матчах 3-го тура Лиги Европы в группе С «Байер» обыграл «Хапоэль» (4:2), а «Славия» дома оказалась сильнее «Ниццы» (3:2).

После этих побед у немцев и чехов по шесть набранных очков, у соперников осталось по три.

Лига Европы

Группа C

«Славия Пр» (Чехия) — «Ницца» (Франция) — 3:2 (2:1)

Голы: Кухта, 16 (1:0). Гуири, 33 (1:1). Сима, 43 (2:1). Кухта, 71 (3:1). Ндой, 90+3 (3:2).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Голеш, Говорка (Кршиштян, 86), Зима, Масопуст, Шевчик, Лингр (Траоре, 70), Оскар Дорли, Олайинка, Кухта (Тецл, 76), Сима.

«Ницца»: Бенитес, Камара (Ндой, 88), Лотомба, Пельмар, Данилюк, Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Ле Мелу (Рен-Аделаид, 65), Рони Лопеш (Клод Морис, 65), Дольберг (Аталь, 81), Гуири.

Предупреждения: Голеш, 14. Сима, 22. Шнейдерлен, 25. Ле Мелу, 55. Кухта, 57. Говорка, 61. Данилюк, 61. Рен-Аделаид, 83.

Судья: Кехлет (Дания).

5 ноября. Прага. Стадион «Синобо».

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Байер» (Германия) — 2:4 (2:2)

Голы: Бэйли, 5 (0:1). Аколатсе, 11 (1:1). Аколатсе, 25 (2:1). Дадиа, 39 — в свои ворота (2:2). Бэйли, 75 (2:3). Вирц, 88 (2:4).

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль): Левита, Мигел Витор, Гольдберг (Сафури, 84), Таа (Мели, 89), Дадиа, Саллалих (Йосефи, 64), Кабха (Варенн, 84), Жозуэ, Барейро (Швиро, 64), Агудело, Аколатсе.

«Байер» (Германия): Храдецки, Драгович, Та, Едвай (Л.Бендер, 62), Венделл, Демирбай, Амири, Паласиос, Вирц, Аларио (Диаби, 46), Бэйли.

Предупреждения: Саллалих, 13. Аларио, 21. Демирбай, 57.

Судья: Петреску (Румыния).

5 ноября. Петах-Тиква. Стадион «Ха-Мошава».