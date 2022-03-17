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Сегодня, 22:39

«Аталанта» выиграла у «Байера» и прошла в четвертьфинал Лиги Европы

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

17 марта в Леверкузене (Германия) «Байер» проиграл «Аталанте» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена». Единственный гол в игре забил Жереми Бога на 90+1-й минуте матча.

Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле в составе «Байера» на 61-й минуте матча, но не отметился результативными действиями.

По сумме двух игр «Аталанта» с общим счетом 4:2 прошла «Байер». Команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:1
Аталанта
Голы
Бога, 90+1 (0:1)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фосу-Менса (Андрих, 61) Хинкапье Демирбай (Азмун, 61) Арангис (Аларио, 82) Паласиос (Беллараби, 61) Диаби Адли
Аталанта
Муссо Толой (Джимсити, 10) Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 79) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 65) Муриэль (Пессина, 79)
Предупреждения
Фосу-Менса 56’, Андрих 90’, Диаби 90’  - 
Судьи
Летексье (Франция)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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