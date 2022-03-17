«Аталанта» выиграла у «Байера» и прошла в четвертьфинал Лиги Европы

17 марта в Леверкузене (Германия) «Байер» проиграл «Аталанте» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена». Единственный гол в игре забил Жереми Бога на 90+1-й минуте матча.

Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле в составе «Байера» на 61-й минуте матча, но не отметился результативными действиями.

По сумме двух игр «Аталанта» с общим счетом 4:2 прошла «Байер». Команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.