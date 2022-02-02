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Сегодня, 19:35

«Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» не сможет включить одного из зимних новичков в заявку команды на плей-офф Лиги Европы, сообщает Sport.es.

Состав испанского клуба в зимнее трансферное окно пополнили защитник Дани Алвес, вингеры Адама Траоре и Ферран Торрес, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. По правилам УЕФА, клубы могут заявить не больше трех новых игроков перед началом плей-офф в еврокубковых соревнованиях.

По данным источника, главный тренер каталонцев Хави решил оставить вне заявки 38-летнего Дани Алвеса.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Наполи».

Дани Алвес
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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«Барселона» не сможет дозаявить всех новичков на Лигу Европы
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