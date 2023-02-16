В четверг, 16 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru, она начнется в 20.30 мск.

Команды встретятся между собой впервые с апреля 2019 года. Тогда «Барселона» выиграла у «Манчестер Юнайтед» оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:0, второй матч — 3:0).

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Победитель по итогам двух встреч пройдет в 1/8 финала турнира.