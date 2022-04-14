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14 апреля, 23:57

«Айнтрахт» в гостях одолел «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 апреля. «Барселона» — «Айнтрахт» — 2:3.
Фото AFP

«Айнтрахт» в гостях победил «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Команда из Германии одержала победу со счетом 3:2.

В самом начале встречи счет с пенальти открыл нападающий Филип Костич. Затем преимущество гостей увеличил нападающий Рафаэль Борре.

Во второй тайме счет до крпуного довел все тот же Костич.

В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс. До этого один гол каталонцев был отменен из-за офсайда.

На 9-й добавленной минуте «Барселона получила право на пенальти. Мемфис Депай смог реализовать удар.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт».

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:3
Айнтрахт Ф
Голы
Костич, 4 (0:1), Борре, 36 (0:2), Костич, 67 (0:3), Бускетс, 90 (1:3)
Барселона
тер Штеген Араухо Жорди Альба Мингеса (Дест, 62) Гарсия (де Йонг, 70) Бускетс Педри (де Йонг, 46) Гави Дембеле Торрес (Депай, 80) Обамеянг (Траоре, 62)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Туре (Чэндлер, 90) Якич Костич Камада Роде (Хрустич, 80) Линдстрем (Хауге, 80) Борре (Хасебе, 90) Кнауфф (Ахе, 90)
Предупреждения
Гарсия 3’, Гави 28’, Дембеле 90’  -  Якич 24’, Хрустич 83’, Н`Дика 90’, Кнауфф 90’
Удаления
Н`Дика 90’ (вторая ж.к)
Судьи
Диаш (Португалия)

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
1
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