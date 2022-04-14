«Айнтрахт» в гостях одолел «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги Европы
«Айнтрахт» в гостях победил «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Команда из Германии одержала победу со счетом 3:2.
В самом начале встречи счет с пенальти открыл нападающий Филип Костич. Затем преимущество гостей увеличил нападающий Рафаэль Борре.
Во второй тайме счет до крпуного довел все тот же Костич.
В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс. До этого один гол каталонцев был отменен из-за офсайда.
На 9-й добавленной минуте «Барселона получила право на пенальти. Мемфис Депай смог реализовать удар.
Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт».
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