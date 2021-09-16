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Баринов: «Сегодня у нас не все получалось так, как планировали, но по самоотдаче вопросов нет»

23:25
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Я настраиваюсь на каждый матч одинаково. У меня был неприятный отрезок, когда в шести матчах было два удаления и четыре желтые... Но я работаю над тем, чтобы такого не было. Сегодня у нас не все получалось так, как планировали, но по самоотдаче вопросов нет: все бились и до последнего верили, что сможем отыграться. Хорошо, что у нас получилось забить и сравнять счет.

Что касается интенсивности в РПЛ И ЛЕ, то все зависит от того, играешь в атаку или обороняешься. Вы сами знаете, что у нас пять-семь команд в чемпионате играют в оборонительный футбол.

В раздевалке мы поздравляем друг друга, когда есть результат: бьем друг другу пятаки. Что касается Анджорина, то мы все подошли к нему, сказали спасибо. Забивать — это его работа, поэтому ничего особого никто не говорил. Лично я подошел и поблагодарил за забитый мяч", — сказал Баринов.

У «Локомотива» отличился Фаустино Анджорин. В составе «Марселя» пенальти реализовал Дженгиз Юндер.

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Артем Бухаев все материалы автора

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