Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал ничью «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Забитый гол — чудо. Ничего не назревало для «Марселя». Замечательно, что «Локомотив» не проиграл. В этом сезоне пока без поражений даже на международных матчах. «Марсель» — не самая слабая команда в группе. Считаю, что это положительный результат встречи. Смогли вдесятером отстоять», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После первого тура обе команды имеют по одному очку. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».