Баринов — о ничьей «Локомотива» в матче с «Марселем»: «Смогли вдесятером отстоять»
22:25
Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал ничью «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).
«Забитый гол — чудо. Ничего не назревало для «Марселя». Замечательно, что «Локомотив» не проиграл. В этом сезоне пока без поражений даже на международных матчах. «Марсель» — не самая слабая команда в группе. Считаю, что это положительный результат встречи. Смогли вдесятером отстоять», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
После первого тура обе команды имеют по одному очку. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».
Читайте также
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю