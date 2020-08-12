Барелла, Юнссон, Тайсон и Окампос претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
07:13
Официальный сайт УЕФА опубликовал список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.
На это звание претендуют четыре футболиста.
Полузащитник «Интера» Николо Барелла отметился голом в матче с «Байером» (2:1).
Вратарь «Копенгагена» Карл-Юхан Юнссон отразил 13 ударов в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1 д.в.).
Полузащитник «Шахтера» Тайсон забил победный гол в матче с «Базелем» (4:1).
Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос стал автором победного гола во встрече с «Вулверхэмптоном» (1:0).
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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