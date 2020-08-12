Барелла, Юнссон, Тайсон и Окампос претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.

На это звание претендуют четыре футболиста.

Полузащитник «Интера» Николо Барелла отметился голом в матче с «Байером» (2:1).

Вратарь «Копенгагена» Карл-Юхан Юнссон отразил 13 ударов в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1 д.в.).

Полузащитник «Шахтера» Тайсон забил победный гол в матче с «Базелем» (4:1).

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос стал автором победного гола во встрече с «Вулверхэмптоном» (1:0).