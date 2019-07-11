"Бананц" под руководством Ильшата Файзулина разгромлен "Чукаричками" в Лиге Европы

"Бананц" проиграл "Чукаричкам" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы 0:3. Армянский клуб возглавляет бывший футболист ЦСКА и сборной России Ильшат Файзулин. В другой встрече "Види" разгромил "Зету" 5:1, последний мяч провел бывший хавбек "Зенита" Саболч Хусти.

Из других матчей примечателен результат в Гибралтаре. Польская "Легия" не смогла обыграть местную "Европу" 0:0. "Легию" с капитанской повязкой на поле вывел бывший защитник "Краснодара" Артур Енджейчик.

Ответные матчи состоятся 18 июля.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Конна'с Куэй" (Уэльс) – "Килмарнок" (Шотландия) – 1:2 (0:0)

Голы: Тэйлор, 75 – в свои ворота (1:0). Брофи, 82 – с пенальти (1:1). Финдли, 90+2 (1:2).

"Олимпия" (Словения) – "РФШ" (Латвия) – 2:3 (0:0)

Голы: Лемайич, 52 – с пенальти (0:1). Боаки, 81 (1:1). Клюшкин, 88 (1:2). Менало, 90 (2:2). Вукманич, 90+3 (2:3).

"Зета" (Черногория) – "Види" (Венгрия) – 1:5 (1:3)

Голы: Него, 3 (0:1). Него, 12 (0:2). Горанович, 17 (1:2). Него, 23 (1:3). Юхас, 87 (1:4). Хусти, 90+3 (1:5).

"Чукарички" (Сербия) – "Бананц" (Армения) – 3:0 (1:0)

Голы: Тедич, 43 (1:0). Ковач, 80 (2:0). Тедич, 90+2 (3:0).

ДАК (Словакия) – "Краковия" (Польша) – 1:1 (1:1)

Голы: Кружльяк, 40 – в свои ворота (0:1). Дивкович, 44 (1:1).

"Стяуа" (Румыния) – "Милсами" (Молдавия) – 2:0 (1:0)

Голы: Тэнасе, 12 (1:0). Тэнасе, 56 (2:0).

Удаление: Филип (С), 72.

"Европа" (Гибралтар) – "Легия" (Польша) – 0:0