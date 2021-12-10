Бакаев — о матче с «Легией»: «Мы стали участниками и свидетелями исторической победы!»
Бакаев назвал исторической победу «Спартака» над «Легией» в Лиге Европы
12:35
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы, и этого уже никто не отменит! — написал Бакаев в Instagram. — Спасибо большое всем болельщикам и поздравляю с этим праздником!»
Напомним, что 25-летний полузащитник стал автором победного гола.
По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 Лиги Европы.
Дополнительная информация:
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Материалы сюжета: Лига Европы — жеребьевка плей-офф, первый раунд, «Зенит» и «Спартак», команды и пары соперников, даты матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю