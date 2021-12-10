Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы, и этого уже никто не отменит! — написал Бакаев в Instagram. — Спасибо большое всем болельщикам и поздравляю с этим праздником!»

Напомним, что 25-летний полузащитник стал автором победного гола.

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 Лиги Европы.