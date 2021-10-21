Бакаев — о поражении «Спартака»: «Какой «Лестер» космос? Мы не 4:0 проиграли, чтобы так говорить»
Бакаев не считает игру «Лестера» космосом
11:04
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о поражении от «Лестера» (3:4) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» — космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных. Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» — космос», — сказал Бакаев «СЭ».
«Лестер» набрал 4 очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» 3 очка и третье место. Лидирует «Легия» (6 очков). На последнем месте «Наполи» (1 очко).
4 ноября «Лестер» примет «Спартак» на своем поле.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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