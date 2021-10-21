Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о поражении от «Лестера» (3:4) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» — космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных. Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» — космос», — сказал Бакаев «СЭ».

«Лестер» набрал 4 очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» 3 очка и третье место. Лидирует «Легия» (6 очков). На последнем месте «Наполи» (1 очко).

4 ноября «Лестер» примет «Спартак» на своем поле.