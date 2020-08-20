«Б-36» обыграл «Сент-Джозефс» в предварительном раунде Лиги Европы
20:20
В матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы фарерский клуб «Б-36» обыграл гибралтарский «Сент-Джозефс» (2:1).
В составе победителей отличились Михал Пшибыльски и Алекс Меллемгор (с пенальти). У хозяев забил испанский форвард Боро.
«Б-36» пробился в первый отборочный раунд. Соперник команды станет известен позднее.
Лига Европы
Предварительный раунд
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) — «Б-36» (Фарерские острова) — 1:2 (1:2)
Голы: Пшибыльски, 28 (0:1). Боро, 30 (1:1). Меллемгор, 43 — с пенальти (1:2).
Судья: Шаботич (Люксембург).
20 августа. Гибралтар. Стадион «Виктория».