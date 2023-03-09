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Азмун выйдет в стартовом составе «Байера» на матч лиги Европы против «Ференцвароша»

Мария Гусева
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«Байер» и «Ференцварош» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

В стартовом составе немецкого клуба выйдет бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

«Байер»: Градецки, Коссуну, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Амири, Демирбай, Дьяби, Азмун, Вирц.

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Кнустер, Абена, Чивич, Вечеи, Эсити, Захариассен, Траоре, Ммаэ, Маркиньос.

Матч «Байер» — «Ференцварош» пройдет сегодня, 9марта. Начало встречи — 20.45 мск.

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Ференцварош

Сердар Азмун
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
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