Азмун выйдет в стартовом составе «Байера» на матч лиги Европы против «Ференцвароша»
«Байер» и «Ференцварош» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
В стартовом составе немецкого клуба выйдет бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
«Байер»: Градецки, Коссуну, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Амири, Демирбай, Дьяби, Азмун, Вирц.
«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Кнустер, Абена, Чивич, Вечеи, Эсити, Захариассен, Траоре, Ммаэ, Маркиньос.
Матч «Байер» — «Ференцварош» пройдет сегодня, 9марта. Начало встречи — 20.45 мск.
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