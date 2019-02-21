19:37 | Футбол — Лига Европы

Азмун, Барриос и Ракицкий - в старте "Зенита" на матч с "Фенербахче"

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"Зенит" объявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". С первых минут встречу начнут новички сине-бело-голубых нападающий Сердар Азмун, хавбек Вильмар Барриос и защитник Ярослав Ракицкий.

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" - 1:0. 

Состав "Зенита": Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков - Оздоев, Барриос, Эрнани - Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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