Азмун, Барриос и Ракицкий - в старте "Зенита" на матч с "Фенербахче"

"Зенит" объявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". С первых минут встречу начнут новички сине-бело-голубых нападающий Сердар Азмун, хавбек Вильмар Барриос и защитник Ярослав Ракицкий.
Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" - 1:0.
Состав "Зенита": Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков - Оздоев, Барриос, Эрнани - Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.
Стартовый состав на матч #ЗенитФенербахче! pic.twitter.com/mPqKpJbuGv– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
Опрос
"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Загрузка...