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«Галатасарай», «Селтик» и «Црвена Звезда» вышли в групповой этап Лиги Европы

26 августа 2021, 23:37
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Галатасарай" обыграл «Раннерс» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

Путевку в групповой раунд также завоевал «Селтик», который уступил АЗ (1:2), но прошел дальше благодаря победе 2:0 в первом матче. «Црвена Звезда» также продолжит борьбу, обыграв во второй раз ЧФР (2:1). В первом матче сербский клуб разгромил соперника 4:0.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Галатасарай» (Турция) — «Раннерс» (Дания) — 2:1 (0:1)

Первый матч — 1:1

26 августа. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

АЗ (Нидерланды) — «Селтик» (Шотландия) — 2:1 (2:1)

Первый матч — 0:2

26 августа. Алкмар. Стадион АФАС.

ЧФР (Румыния) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:2 (1:1)

Первый матч — 0:4

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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