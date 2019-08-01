АЗ разгромил "Хеккен" в Лиге Европы, Гус Тил был заменен

АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Хеккен" со счетом 3:0.

Первый матч завершился вничью 0:0.

Отметим, что потенциальный новичок "Спартака" Гус Тил был заменен на 73-й минуте.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Хеккен" (Швеция) - "АЗ" (Голландия) - 0:3 (0:1)

Голы: Боаду, 42 (0:1). Стенгс, 56 (0:2). Идрисси, 67 (0:3).

АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс, Хатзидиакос, Класи, Мидтсье, Тил (Вейндал, 73), Копмейнерс, Идрисси (Ауэян, 68), Стенгс, Боаду (Дрейф, 80).

Предупреждения: Вайтенс, 17. Стенгс, 39.

Судья: Шнайдер (Франция).

1 августа. Гетеборг. Стадион "Bravida".

Первый матч - 0:0.