АЗ разгромил "Хеккен" в Лиге Европы, Гус Тил был заменен

АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Хеккен" со счетом 3:0.
Первый матч завершился вничью 0:0.
Отметим, что потенциальный новичок "Спартака" Гус Тил был заменен на 73-й минуте.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Хеккен" (Швеция) - "АЗ" (Голландия) - 0:3 (0:1)
Голы: Боаду, 42 (0:1). Стенгс, 56 (0:2). Идрисси, 67 (0:3).
АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс, Хатзидиакос, Класи, Мидтсье, Тил (Вейндал, 73), Копмейнерс, Идрисси (Ауэян, 68), Стенгс, Боаду (Дрейф, 80).
Предупреждения: Вайтенс, 17. Стенгс, 39.
Судья: Шнайдер (Франция).
1 августа. Гетеборг. Стадион "Bravida".
Первый матч - 0:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/
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