Ничьей закончились все матчи пятого тура Лиги Европы в группе F.

АЗ сыграл вничью с «Наполи», а «Реал Сосьедад» — с «Риекой» (2:2). За тур до финиша неаполитанский клуб лидирует с десятью очками. У «Сосьедада» и АЗ по восемь очков. «Риека» с одним очком идет последней, команда уже потеряла шансы на плей-офф.

Лига Европы

Группа F

5-й тур

АЗ (Голландия) — «Наполи» (Италия) — 1:1 (0:1)

Голы: Мертенс, 6 (0:1). Мартинс Инди, 54 (1:1).

Нереализованный пенальти: Копмейнерс, 59 (вратарь)

АЗ: Бизот, Мартинс Инди, Хатзидиакос, Вейндал, Сугавара, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Гвюдмундссон (Боаду, 70), Стенгс, Абухлал (Карлссон, 82).

«Наполи»: Оспина, Гулям (Мариу Руй, 67), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Петанья, 62), Бакайоко, Руис (Эльмас, 58), Мертенс (Демме, 66), Инсинье, Политано (Лосано, 61).

Предупреждения: Мартинс Инди, 41. Вейндал, 56. Демме, 90+2.

Судья: Бюке (Франция).

3 декабря. Алкмар. Стадион АФАС.

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Риека» (Хорватия) — 2:2 (0:1)

Голы: Велковски, 38 (0:1). Баутиста, 69 (1:1). Лончар, 73 (1:2). Монреаль, 79 (2:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа (Горосабель, 68), Ле Норман, Сильва (Виллиан Жозе, 67), Мерино, Субельдия, Субименди, Янузай (Порту, 80), Оярсабаль (Роберто Лопес, 80), Исак (Баутиста, 58).

«Риека»: Невистич, Томечак, Цапан, Велковски (Эшковал, 86), Галович, Штефуль, Андрияшевич (Ятеке, 86), Лончар, Халилович, Мурич (Павичич, 75), Менало (Анастазио, 80).

Предупреждения: Мерино, 24. Андрияшевич, 41. Халилович, 68.

Судья: Пиньейру (Португалия).

3 декабря. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».