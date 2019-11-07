«АЗ» на выезде разгромил «Астану»

«АЗ» выиграл у «Астаны» (5:0) в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе голландского клуба дубль сделал Майрон Боаду. Также забивали Фредрик Мидтсье, Уссама Идрисси и Пантелис Хадзидиакос.

«Астана» проиграла все четыре матча и занимает последнее место в группе L. «АЗ» с восемью очками возглавил турнирную таблицу. Сегодня также в этой группе состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Партизан».

Лига Европы

Группа L

«Астана» (Казахстан) — «АЗ» (Голландия) — 0:5 (0:1)

Голы: Боаду, 29 (0:1). Мидтсье, 52 (0:2). Идрисси, 57 (0:3). Хатзидиакос, 76 (0:4). Боаду, 77 (0:5).

«Астана»: Ерич, Рукавина, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Мужиков, 74), Маевский, Перцух, Хижниченко, Томасов, Ротариу (Муртазаев, 71).

«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон (Сугавара, 61), Хатзидиакос, Вейндал, Мидтсье (Класи, 66), Копмейнерс, де Вит, Идрисси, Стенгс (Абухлал, 77), Боаду.

Предупреждения: де Вит, 33. Постников, 75. Перцух, 79.

Судья: Кристофферсен (Дания).

7 ноября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».