АЗ на выезде переиграл «Наполи», «Реал Сосьедад» на последних секундах вырвал победу у «Риеки»
АЗ и «Реал Сосьедад» добились выездных побед со счетом 1:0.
«Наполи» на своем поле уступил АЗ, единственный мяч во встрече на 16-й минуте забил Де Вит.
«Реал Сосьедад» в Хорватии сумел забить в ворота «Риеки» лишь на третьей компенсированной минуте, отличился Баутиста.
Лига Европы
Группа F
«Риека» (Хорватия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:1 (0:0)
Гол: Баутиста, 90+3.
«Риека»: Невистич, Томечак, Велковски, Эшковал, Смолчич, Штефуль, Андрияшевич (Ятеке, 63), Павичич, Лончар (Цапан, 87), Гнезда Черин, Куленович (Лепиница, 77).
«Реал Сосьедад» (Испания): Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва, Порту (Янузай, 89), Мерино, Субименди, Оярсабаль (Баутиста, 85), Исак (Виллиан Жозе, 72).
Предупреждения: Андрияшевич, 1. Павичич, 36. Мерино, 90. Цапан, 90. Лепиница, 90+6.
Судья: Франковски (Польша).
22 октября. Риека. Стадион «Руевица».
«Наполи» (Италия) — АЗ (Голландия) — 0:1 (0:0)
Гол: де Вит, 57.
«Наполи» (Италия): Мерет, Максимович, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 59), Ди Лоренцо, Лоботка (Демме, 66), Руис, Мертенс, Лосано (Инсинье, 59), Политано (Бакайоко, 83), Осимен (Петанья, 66).
АЗ (Голландия): Бизот, Мартинс Инди, Свенссон, Хатзидиакос, Вейндал, Сугавара, Мидтсье (Леувин, 88), Копмейнерс, де Вит, Карлссон (Гвюдмундссон, 89), Стенгс.
Предупреждения: де Вит, 81. Кулибали, 90.
Судья: Стефански (Польша).
22 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».