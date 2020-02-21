«АЗ» и «ЛАСК» не выявили победителя
«АЗ» и «ЛАСК» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).
Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
«АЗ» (Голландия) — «ЛАСК» (Австрия) — 1:1 (0:1)
Голы: Рагуж, 26 (0:1). Копмейнерс, 86 — с пенальти (1:1).
«АЗ»: Бизот, Леувин, Свенссон, Вейндал, Класи, Эвьен (Сугавара, 73), Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Дрейф, 81), Стенгс, Боаду.
«ЛАСК»: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 56), Рагуж (Клаусс, 56), Гойгингер, Фризер (Балич, 76).
Предупреждения: Реннер, 29. Стенгс, 31. Боаду, 34. Филипович, 42. де Вит, 70. Холланд, 86.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
20 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.
Дополнительная информация:
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/