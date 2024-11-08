«Фенербахче» проиграл «АЗ», команда Моуринью продлила серию без побед в Лиге Европы

«АЗ» переиграл «Фенербахче» в матче 4-го тура обшего этапа Лиги Европы — 3:1. Игра прошла на стадионе АФАС в Алкмаре.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий голландской команды Ро-Занджело Даал забил первый гол в матче. Почти сразу же Юссуф Эн-Несири имел шанс сравнять счет, но не смог реализовать пенальти. Тем не менее, на 70-й минуте он забил с игры. 18-летний хавбек «АЗ» Кес Смит, вышедший на замену, на 75-й минуте вывел свою команду вперед, а в концовке встречи ассистировал Денсо Касиусу.

Турецкя команда, которую тренируеют Жозе Моуринью, с 5 очками занимает 22-е место в турнирной таблице. «АЗ» набрал 6 очков и поднялся на 16-ю строчку.