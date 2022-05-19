«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 1:1, пен. 5:4. Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

В первом половине команды обошлись без забитых мячей. В начале второго тайма Джо Арибо вывел шотландскую команду вперед. Франкфуртский клуб отыгрался благодря голу Рафаэля Борре.

Победителя в основное время выявить не удалось, поэтому игра перешла в дополнительное время, где команды голами не отметились. В серии пенальти точнее оказались игроки «Айнтрахта» — 5:4.

Франкфуртская команда второй раз в истории выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА). Ранее она это сделала в 1980-м. «Рейнджерс» во второй раз проиграл в финале второго по значимости еврокубка.