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«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
18 мая. «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
Фото AFP

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 1:1, пен. 5:4. Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

В первом половине команды обошлись без забитых мячей. В начале второго тайма Джо Арибо вывел шотландскую команду вперед. Франкфуртский клуб отыгрался благодря голу Рафаэля Борре.

Победителя в основное время выявить не удалось, поэтому игра перешла в дополнительное время, где команды голами не отметились. В серии пенальти точнее оказались игроки «Айнтрахта» — 5:4.

Франкфуртская команда второй раз в истории выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА). Ранее она это сделала в 1980-м. «Рейнджерс» во второй раз проиграл в финале второго по значимости еврокубка.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
1:1
Рейнджерс
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
2
19
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