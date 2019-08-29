«Айнтрахт» разгромил «Страсбур» и вышел в групповой этап Лиги Европы

«Айнтрахт» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы разгромил «Страсбур» — 3:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10». Французы в первой игре одержала победу (1:0), но немцы вышли в групповой этап за счет лучшей разницы мячей.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Страсбур» (Франция) — 3:0 (1:0)

Голы: Митрович, 27 — в свои ворота (1:0). Костич, 60 (2:0). Да Коста, 66 (3:0).

«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре, Роде (Йовелич, 90), Кор (Фернандеш, 75), Костич, Камада, Ребич, Гонсалу Пасьенсия (Гачинович, 83).

«Страсбур» (Франция): Селс, Коне (Да Кошта, 69), Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Мартен, Томассон (Беллегард, 88), Льенар, Зохи, Айорк (Мотиба, 88).

Предупреждения: Томассон, 29. Хасебе, 44. Кор, 55. Хинтереггер, 77. Фернандеш, 79.

Удаления: Ребич, 44. Льенар, 55.

Судья: Гринфельд (Израиль).

29 августа. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».