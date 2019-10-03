«Айнтрахт» обыграл «Виторию», «Арсенал» разгромил «Стандард»
«Айнтрахт» обыграл «Виторию» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч забил Эван Н`Дика.
В другом матче дня «Арсенал» разгромил «Стандард» — 4:0.
Лига Европы
Группа F
«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 0:1 (0:1)
Гол: Н`Дика, 36.
«Витория Гимарайнш» (Португалия): Мигел Силва, Сако (Рошинья, 65), Тапсоба, Анин, Педран, Агу, Лукас Эванжелиста, Поа, Эдвардс, Бонатини (Бруну Дуарте, 65), Давидсон (Андре Перейра, 78).
«Айнтрахт Ф» (Германия): Реннов, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 78), Туре, Н`Дика, Фернандеш, Роде (Камада, 60), Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 68), Андре Силва.
Предупреждения: Дурм, 26. Тапсоба, 49. Туре, 55. Фернандеш, 58. Н`Дика, 80.
Судья: Петреску (Румыния).
3 октября. Гимарайнш. Стадион «Афонсу Энрикиш».
Лига Европы
Группа F
«Арсенал» (Англия) — «Стандард Л» (Бельгия) — 4:0 (3:0)
Голы: Мартинелли, 13 (1:0). Мартинелли, 16 (2:0). Уиллок, 22 (3:0). Себальос, 57 (4:0).
«Арсенал» (Англия): Мартинес, Мустафи, Бельерин, Тирни, Холдинг, Себальос, Мэйтланд-Найлс (Пепе, 66), Торрейра, Уиллок (Гендузи, 74), Нелсон (Обамеянг, 79), Мартинелли.
«Стандард Л» (Бельгия): Милинкович-Савич, Лаифис, Войвода, Ванхейсден, Гавори, Мпоку, Бастьен, Цимирот, Лестьенн (Амалла, 80), Больевич (Карсела-Гонсалес, 59), Эмон (Авенатти, 73).
Предупреждения: Мпоку, 41. Бельерин, 86. Войвода, 86.
Судья: Шерер (Швейцария).
3 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
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