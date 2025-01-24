Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:57

«Айнтрахт» нанес поражение «Ференцварошу» в Лиге Европы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Айнтрахт» всухую обыграл «Ференцварош» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

Счет на 49-й минуте встречи открыл Джан Узун. Через две минуты Юго Экитике увеличил преимущество немецкого клуба.

«Айнтрахт» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице общего этапа. «Ференцварош» (9) остается в зоне плей-офф, занимая 22-ю позицию.

Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:0
Ференцварош

В параллельном матче дня «Мидтьюлланн» со счетом 2:0 победил «Лудогорец». Датский клуб с 10 очками располагается на 19-й строчке в таблице. У болгарской команды с 3 баллами не осталось шансов на плей-офф.

Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 23:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
0:2
Мидтьюлланн
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лудогорец
ФК Мидтьюлланн
ФК Ференцварош
Читайте также
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ПАОК переиграл «Славию», Чалов сделал голевую передачу

«Аякс» проиграл РФШ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости