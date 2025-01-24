«Айнтрахт» нанес поражение «Ференцварошу» в Лиге Европы

«Айнтрахт» всухую обыграл «Ференцварош» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

Счет на 49-й минуте встречи открыл Джан Узун. Через две минуты Юго Экитике увеличил преимущество немецкого клуба.

«Айнтрахт» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице общего этапа. «Ференцварош» (9) остается в зоне плей-офф, занимая 22-ю позицию.

В параллельном матче дня «Мидтьюлланн» со счетом 2:0 победил «Лудогорец». Датский клуб с 10 очками располагается на 19-й строчке в таблице. У болгарской команды с 3 баллами не осталось шансов на плей-офф.