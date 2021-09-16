«Айнтрахт» и «Фенербахче» сыграли вничью, «Олимпиакос» победил «Антверпен»
«Айнтрахт» и «Фенербахче» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.
На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Месут Озил. На 41-й минуте счет сравнял нападающий Сэм Ламмерс.
В другом матче группы D «Олимпиакос» победил «Антверпен» со счетом 2:1.
У хозяев голы забили Юссеф Эль-Араби и Олег Рябчук. В составе гостей отличился Мбвана Алли Саматта.
Лига Европы
1-й тур
Группа D
«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:1 (1:1)
Голы: Езил, 10 (0:1). Ламмерс, 41 (1:1).
Нереализованный пенальти: Пелкас, 90 (вратарь)
«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Дурм, Н`Дика, Костич, Соу, Камада, Якич, Борре (Хауге, 72), Ламмерс.
«Фенербахче» (Турция): Алтай Байындыр, Сердар Азиз, Ким Мин Джэ, Солои, Езил (Пелкас, 76), Луиз Густаву, Яндаш (Майер, 77), Валенсия (Бериша, 76), Осайи-Самуэль, Кадиоглу (Мухаммед Гюмюшкая, 77), Росси.
Предупреждения: Майер, 83. Луиз Густаву, 86. Осайи-Самуэль, 90+5. Берке Озер, 90+6. Хрустич, 90+6. Якич, 90+6.
Судья: Мариани.
16 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
«Олимпиакос П» (Греция) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:1 (0:0)
Голы: Эль-Араби, 52 (1:0). Саматта, 75 (1:1). Рябчук, 87 (2:1).
«Олимпиакос П» (Греция): Вацлик, Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Карбовник, М`Вила (Вальбуэна, 76), Бухалакис, М.Камара (Кунде, 81), Эль-Араби (Ба, 88), Оньекуру (Тикинью Соарес, 81), А.Камара (Врусай, 81).
«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Бута, Алмейда, Батай, Наингголан (Геркенс, 68), Верстрате, Миеси, Фишер, Фрай (Эггештайн, 79), Саматта.
Предупреждения: Верстрате, 4. Сиссе, 49. Батай, 52. А.Камара, 67.
Удаление: Батай, 90+1.
Судья: Богнар.
16 сентября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю