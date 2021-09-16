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«Айнтрахт» и «Фенербахче» сыграли вничью, «Олимпиакос» победил «Антверпен»

16 сентября 2021, 23:57
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«Айнтрахт» и «Фенербахче» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Месут Озил. На 41-й минуте счет сравнял нападающий Сэм Ламмерс.

В другом матче группы D «Олимпиакос» победил «Антверпен» со счетом 2:1.

У хозяев голы забили Юссеф Эль-Араби и Олег Рябчук. В составе гостей отличился Мбвана Алли Саматта.

Лига Европы

1-й тур

Группа D

«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:1 (1:1)

Голы: Езил, 10 (0:1). Ламмерс, 41 (1:1).

Нереализованный пенальти: Пелкас, 90 (вратарь)

«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Дурм, Н`Дика, Костич, Соу, Камада, Якич, Борре (Хауге, 72), Ламмерс.

«Фенербахче» (Турция): Алтай Байындыр, Сердар Азиз, Ким Мин Джэ, Солои, Езил (Пелкас, 76), Луиз Густаву, Яндаш (Майер, 77), Валенсия (Бериша, 76), Осайи-Самуэль, Кадиоглу (Мухаммед Гюмюшкая, 77), Росси.

Предупреждения: Майер, 83. Луиз Густаву, 86. Осайи-Самуэль, 90+5. Берке Озер, 90+6. Хрустич, 90+6. Якич, 90+6.

Судья: Мариани.

16 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».

«Олимпиакос П» (Греция) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:1 (0:0)

Голы: Эль-Араби, 52 (1:0). Саматта, 75 (1:1). Рябчук, 87 (2:1).

«Олимпиакос П» (Греция): Вацлик, Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Карбовник, М`Вила (Вальбуэна, 76), Бухалакис, М.Камара (Кунде, 81), Эль-Араби (Ба, 88), Оньекуру (Тикинью Соарес, 81), А.Камара (Врусай, 81).

«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Бута, Алмейда, Батай, Наингголан (Геркенс, 68), Верстрате, Миеси, Фишер, Фрай (Эггештайн, 79), Саматта.

Предупреждения: Верстрате, 4. Сиссе, 49. Батай, 52. А.Камара, 67.

Удаление: Батай, 90+1.

Судья: Богнар.

16 сентября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

Айнтрахт Ф — Фенербахче
Олимпиакос П — Антверпен

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Екатерина Савостина все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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