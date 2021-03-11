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«Аякс» обыграл «Янг Бойз» в Лиге Европы

22:47
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«Аякс» победил «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В составе победителей отличились Дави Классен, Душан Тадич и Брайан Броббей. Ответная игра состоится 18 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

«Аякс» (Голландия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:0 (0:0)

Голы: Классен, 62 (1:0). Тадич, 82 (2:0). Броббей, 90+2 (3:0).

«Аякс»: Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схюрс, 67), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Броббей, 83), Антони (Идрисси, 68).

«Янг Бойз»: Февр, Лустенбергер, Хефти, Лефор, Камара (Цезигер, 34), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Фасснахт (Сьебатше, 85), Лаупер (Сьерро, 71), Нсаме, Элиа (Мамбимби, 71).

Предупреждения: Лаупер, 49. Тальяфико, 53. Эбишер, 64. Сьерро, 78.

Судья: Гвида (Италия).

11 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Аякс — Янг Бойз

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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