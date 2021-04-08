8 апреля «Аякс» в Амстердаме проведет первый матч четвертьфинала Лиги Европы с «Ромой». Встреча начнется в 22.00 (мск).

В 1/8 финала турнира голландская команда выиграла у «Янг Бойз» (5:0 — общий счет). Римляне в предыдущей стадии прошли донецкий «Шахтер» с общим счетом — 5:1.

Следить за текстовой трансляцией матча «Аякс» — «Рома» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аякс» — «Рома»