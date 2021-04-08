«Аякс» — «Рома»: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
21:00
8 апреля «Аякс» в Амстердаме проведет первый матч четвертьфинала Лиги Европы с «Ромой». Встреча начнется в 22.00 (мск).
В 1/8 финала турнира голландская команда выиграла у «Янг Бойз» (5:0 — общий счет). Римляне в предыдущей стадии прошли донецкий «Шахтер» с общим счетом — 5:1.
Следить за текстовой трансляцией матча «Аякс» — «Рома» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Аякс» — «Рома»
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