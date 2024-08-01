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Сегодня, 23:30

«Аякс», «Панатинаикос», «Трабзонспор» и «Брага» вышли в третий круг квалификации Лиги Европы

Руслан Минаев
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«Аякс» на выезде обыграл «Войводину» в ответном матче второго раунде квалификации Лиги Европы — 3:1. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу амстердамцев.

«Панатинаикос» в ответной встрече разгромил «Ботев» — 4:0. Результат первого матча — 2:1.

«Трабзонспор» дома победил «Ружомберок» — 1:0. Первый матч завершился победой турецкого клуба — 2:0.

«Брага» по сумме двух встреч прошла «Маккаби» (Петах-Тиква) — 5:0 (общий счет — 7:0).

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Аякс» сыграет с «Панатинаикосом», «Трабзонспор» с «Рапидом», а «Брага» с «Серветтом».

Лига Европы. 2-й отборочный раунд
01 авг, 21:00. Stadion Karadjordje (Нови-Сад)
Войводина
1:3
Аякс
Лига Европы. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:30. HaMoshava Stadion (Петах-Тиква)
Маккаби Петах-Тиква
0:5
Брага
Лига Европы. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:30. Huseyin Avni Aker (Трабзон)
Трабзонспор
1:0
Ружомберок
Лига Европы. 2-й отборочный раунд
01 авг, 21:00. Sporten kompleks Botev 1912 (Пловдив)
Ботев Пл
0:4
Панатинаикос

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Брага
ФК Панатинаикос
ФК Трабзонспор
0
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«Аякс» обыграл «Войводину» в матче квалификации Лиги Европы
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