«Аякс» — АЕК: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире
Видеотрансляция игры Лиги Европы «Аякс» — АЕК начнется на сайте «Матч ТВ» в 22.55
14 декабря «Аякс» на своем поле стадиона «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) сыграет против афинского АЕК в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Ключевые события игры «Аякс» — АЕК будут доступны в матч-центре «СЭ».
Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию Лиги Европы можно на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 22.55 мск.
«Аякс» с двумя баллами занимает четвертое место в турнирной таблице группы B Лиги Европы. АЕК находится на третьей строчке с 4 очками.
5 октября 2023 года «Аякс» и АЕК сыграли вничью в Афинах — 1:1.
Лига Европы: результаты игр и обзоры матчей, календарь группового турнира и комментарии футболистов, прогнозы и статистика в актуальном виде.
Новости