Видеотрансляция игры Лиги Европы «Аякс» — АЕК начнется на сайте «Матч ТВ» в 22.55

14 декабря «Аякс» на своем поле стадиона «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) сыграет против афинского АЕК в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Аякс» — АЕК будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию Лиги Европы можно на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 22.55 мск.

«Аякс» с двумя баллами занимает четвертое место в турнирной таблице группы B Лиги Европы. АЕК находится на третьей строчке с 4 очками.

5 октября 2023 года «Аякс» и АЕК сыграли вничью в Афинах — 1:1.

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