Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Австрийский арбитр Лехнер обслужит матч «Локомотив» — «Галатасарай»

11:29
Теги:

Австрийский арбитр Харальд Лехнер обслужит матч группового турнира Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай», информирует сайт УЕФА.

Ассистентами выступят Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвертый судья — Маркус Хаметер (Австрия). ВАР — немец Бастиан Данкерт, его ассистент — англичанин Пол Тирни.

Матч группы Е пройдет 21 октября в Москве (начало — в 22:00 мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Скандальный персонаж вернул КХЛ во времена безумного мордобоя: побоище в Сочи сразу после начала игры
Уролог назвал способы сохранить мужское здоровье
1
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»