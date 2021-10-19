Австрийский арбитр Лехнер обслужит матч «Локомотив» — «Галатасарай»
11:29
Австрийский арбитр Харальд Лехнер обслужит матч группового турнира Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай», информирует сайт УЕФА.
Ассистентами выступят Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвертый судья — Маркус Хаметер (Австрия). ВАР — немец Бастиан Данкерт, его ассистент — англичанин Пол Тирни.
Матч группы Е пройдет 21 октября в Москве (начало — в 22:00 мск).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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