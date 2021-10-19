Австрийский арбитр Харальд Лехнер обслужит матч группового турнира Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай», информирует сайт УЕФА.

Ассистентами выступят Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвертый судья — Маркус Хаметер (Австрия). ВАР — немец Бастиан Данкерт, его ассистент — англичанин Пол Тирни.

Матч группы Е пройдет 21 октября в Москве (начало — в 22:00 мск).