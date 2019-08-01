22:32 | Футбол — Лига Европы

"Атромитос", "Шериф" и "Лудогорец" вышли в следующий раунд Лиги Европы

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Состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы 

2-й отборочный раунд 

Ответные матчи

"Атромитос А" (Греция) - "ДАК" (Словакия) - 3:2 (2:0)

Голы: Катранис, 23 (1:0). Манусос, 28 - с пенальти (2:0). Рамирес, 54 (2:1). Кальмар, 72 - с пенальти (2:2). Рисванис, 76 (3:2). 

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

1 августа. Афины. Стадион "Peristeri Stadium".

Первый матч - 2:1.

"Шериф" (Молдавия) - "Партизани" (Албания) - 1:1 (0:1)

Голы: Асани, 29 (0:1). Unknown, 63 (1:1).

Судья: Паяч (Хорватия).

1 августа. Тирасполь. Стадион "Шериф".

Первый матч - 1:0.

"Лудогорец" (Болгария) - "Валюр" (Исландия) - 4:0 (2:0)

Голы: Битон, 7 (1:0). Икоко, 24 (2:0). Сверчок, 82 (3:0). Сверчок, 84 (4:0).

Судья: Орел (Чехия).

1 августа. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".

Первый матч - 1:1.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/

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