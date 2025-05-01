«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: время начала матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
«Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы 1 мая
«Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.
Ответная игра состоится 8 мая в Англии.
Финал Лиги Европы пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).
