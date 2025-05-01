«Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига Европы. 1/2 финала.

01 мая, 22:00. San Mames (Бильбао)

Ответная игра состоится 8 мая в Англии.

Финал Лиги Европы пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).

