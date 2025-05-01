«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
«Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы 1 мая
«Атлетик» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Игра состоится на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Начало — в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире в России покажут на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Ответная игра состоится 8 мая в Англии.
Финал Лиги Европы пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).
