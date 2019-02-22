Атем Бен Арфа: "Надеюсь, теперь "ПСЖ" и "Лион" выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ренна" Атем Бен Арфа после победы над "Бетисом" в 1/16 финала Лиги Европы (3:1) вспомнил и про другие французские команды. Он надеется, что "ПСЖ" и "Лион" выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее хавбек выступал за эти клубы.

- Мы очень рады за клуб, город и Бретань, - цитирует официальный сайт УЕФА Бен Арфа. - Мы знаем, что впервые в своей истории наши болельщики смогут пережить такие эмоции. Теперь я надеюсь, что "Пари Сен-Жермен" и "Лион" пройдут дальше в Лиге чемпионов, чтобы мы все вместе могли испытать хорошие моменты.