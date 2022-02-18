«Атланта» без Миранчука обыграла «Олимпиакос» в Лиге Европы

«Аталанта» победила «Олимпиакос» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 16-й минут гостей вывел вперед Тинкинью Соарес. Клуб из Бергамо ответил дублем Берата Джимсити во втором тайме. Он отличился на 61-и 63-й минуте.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не играл в этом матче. Россиянин не попал в заявку из-за травмы.

Ответный матч состоится 24 февраля в Греции. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.