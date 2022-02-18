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Сегодня, 00:51

«Атланта» без Миранчука обыграла «Олимпиакос» в Лиге Европы

Евгений Петров
Корреспондент
«Аталанта» — «Олимпиакос» — 2:1.
Фото Reuters

«Аталанта» победила «Олимпиакос» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 16-й минут гостей вывел вперед Тинкинью Соарес. Клуб из Бергамо ответил дублем Берата Джимсити во втором тайме. Он отличился на 61-и 63-й минуте.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не играл в этом матче. Россиянин не попал в заявку из-за травмы.

Ответный матч состоится 24 февраля в Греции. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Олимпиакос П
Голы
Тикинью Соарес, 16 (0:1), Джимсити, 61 (1:1), Джимсити, 63 (2:1)
Аталанта
Муссо Толой Мехле (Хатебур, 87 ) Пеццелла Джимсити Мерих Демирал де Рон (Фройлер, 72 ) Малиновский (Михэйлэ, 65 ) Пессина (Копмайнерс, 46 ) Пашалич Муриэль (Бога, 46 )
Олимпиакос П
Вацлик Папастатопулос Лала Манолас Рябчук Сиссе М`Вила (Бухалакис, 85) Оньекуру (Рони Лопеш, 85) Масурас (Камара, 64) Камара Тикинью Соарес (Эль-Араби, 72)
Предупреждения
Пашалич 33, Мерих Демирал 78, Пеццелла 90  -  Папастатопулос 53
Судьи
Шерер (Швейцария)

Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Олимпиакос (Пирей)
0
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