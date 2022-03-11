«Аталанта» обыграла «Байер», Миранчук и Азмун вышли на замену

«Аталанта» победила «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:2. В составе итальянского клуба дубль оформил Луис Муриэль, еще один гол забил Руслан Малиновский. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 77-й минуте.

За «Байеа» по голу забили Чарлес Арангис и Мусса Диаби. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену на 85-й минуте.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 17 марта.