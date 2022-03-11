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Сегодня, 00:52

«Аталанта» обыграла «Байер», Миранчук и Азмун вышли на замену

«Аталанта» обыграла «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
«Аталанта» — «Байер».
Фото Reuters

«Аталанта» победила «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:2. В составе итальянского клуба дубль оформил Луис Муриэль, еще один гол забил Руслан Малиновский. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 77-й минуте.

За «Байеа» по голу забили Чарлес Арангис и Мусса Диаби. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену на 85-й минуте.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Байер
Голы
Арангис, 11 (0:1), Малиновский, 23 (1:1), Муриэль, 25 (2:1), Муриэль, 49 (3:1), Диаби, 63 (3:2)
Аталанта
Муссо Толой Джимсити (Паломино, 69) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Мехле, 78) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 69) Муриэль (Миранчук, 78)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 80) Арангис Паласиос Вирц (Азмун, 85) Аларио (Коссуну, 62) Диаби Адли (Паулинью, 80)
Предупреждения
Толой 63’  -  Баккер 73’, Вирц 78’
Судьи
Йованович (Сербия)

Алексей Миранчук
Сердар Азмун
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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