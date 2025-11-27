Дубль Малена принес «Астон Вилле» победу над «Янг Бойз» в Лиге Европы
«Астон Вилла» дома обыграла «Янг Бойз» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк».
Дубль за английский клуб оформил Дониэлл Мален. Единственный мяч швейцарского клуба забил Жоэль Монтейро.
«Астон Вилла» с 12 очкамии занимает второе место в турнирной таблице. «Янг Бойз» (6 очков) находятся на 24-й строчке.
В других матчах «Фейеноорд» проиграл «Селтику» (1:3), а «Фенербахче» и «Ференцварош» сыграли вничью — 1:1.
Источник: Таблица Лиги Европы
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