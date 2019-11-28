«Астана» вырвала победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе хозяев голом отметился Дмитрий Шомко. Еще один мяч в свои ворота забил Ди Шон Бернард. У «МЮ» отличился Джесси Лингард.

«Астана» набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в группе L. Команда уже потеряла шансы выйти в плей-офф. «МЮ» с десятью очками лидирует в группе. Английский клуб досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала.

Сегодня в этой группе также состоится матч АЗ — «Партизан». Начало в 20.55 по московскому времени.

Лига Европы. Группа L

5-й тур

«Астана» (Казахстан) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (0:1)

Голы: Лингард, 10 (0:1). Шомко, 55 (1:1). Бернард, 62 — в свои ворота (2:1).

«Астана»: Ерич, Рукавина, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков, Сигюрьенссон, Маевский, Хижниченко (Перцух, 85), Муртазаев (Янга, 90), Ротариу.

«Манчестер Юнайтед»: Грант, Шоу, Туанзебе, Бернард, Лэрд, Гомеш (Гэлбрейт, 88), Гарнер (Рамазани, 84), Левитт, Лингард, Чонг (Бугали-Меллор, 65), Гринвуд.

Предупреждения: Сигюрьенссон, 39. Левитт, 59. Логвиненко, 69. Бейсебеков, 81. Шомко, 83. Лингард, 88.

Судья: Румшас (Литва).

28 ноября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».