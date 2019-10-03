«Астана» потерпела второе поражение в Лиге Европы, проиграв «Партизану»
«Астана» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы проиграла «Партизану» — 1:2. В составе хозяев отличился Рунар Сигюрьенссон, у гостей дубль оформил Умар Садик.
«Партизан» с 4 очками возглавил турнирную таблицу группы L, у «Манчестер Юнайтед» — 3 балла, у АЗ — 1, у «Астаны» — 0.
Лига Европы
Группа L
«Астана» (Казахстан) — «Партизан» (Сербия) — 1:2 (0:1)
Голы: Садик, 29 (0:1). Садик, 73 (0:2). Сигюрьенссон, 85 (1:2).
«Астана» (Казахстан): Ерич, Рукавина, Томашевич (Постников, 15), Шомко, Бейсебеков (Янга, 79), Шимунович, Сигюрьенссон, Маевский, Перцух, Хижниченко (Муртазаев, 46), Ротариу.
«Партизан» (Сербия): Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо, Тошич (Маркович, 77), Сума (Шчекич, 66), Зджелар, Садик, Асано (Брежанчич, 79).
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
3 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».