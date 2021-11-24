Артист Маклаков уверен, что «Спартак» не проиграет «Наполи»
12:32
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».
«Ожидания от матча только хорошие. Игра будет еще ярче, чем в тот раз. «Наполи» в тот раз был настроен серьезно, куда еще серьезней. Да, в тот раз нам удалось одержать победу, сегодня это сделать будет тяжелее, но «Спартак» не проиграет», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет 24 ноября 2021 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 18:30 по московскому времени.
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